مدير "الأهرامات": إقبال كبير من المصريين والعرب على زيارة المنطقة

كتب- محمد عاطف:

أكد أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الاهرامات بالجيزة، تزايد الإقبال على زيارة المنطقة مع بداية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لمصراوي: لدينا إقبال ملحوظ من المصريين على زيارة الأهرامات من الصباح الباكر مع فتح المنطقة للزائرين وكذلك الجنسيات العربيه والأجنبية.

وشدد محيي الدين على أن المنطقة تشهد تكثيفًا فى أعداد أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار لتأمين المنطقة بالكامل، بالاضافة الى وجود مفتشى الآثار طوال اليوم فى أماكن الزيارة للتيسير على الزائرين، ومنع اى سلوكيات خاطئة قد تصدر من البعض.

ومنعا للتكدس والزحام، أشار محيي الدين إلى زيادة أعداد صرافي التذاكر، لافتا الى أن أسعار التذاكر 20 جنيها للمواطنين و 5 جنيهات للطلبة، كما تمت زيادة أعداد عمال النظافة خلال أيام العيد.