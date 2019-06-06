12 صورة ترصد فرحة المصريين في ثاني أيام العيد بحديقة الفسطاط

تبدأ اليوم.. تعرف على الفعاليات والأنشطة الثقافية في عيد الفطر

تصوير- علاء أحمد:

احتفل المصريون، اليوم الخميس، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالحدائق والمتنزهات، حيث شهدت حديقة الفسطاط إقبال العشرات من المواطنين للاستمتاع بجمال العيد والطبيعة.

ورصدت عدسة "مصراوي" مظاهر الاحتفال بالعيد في الحديقة، التي عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل.