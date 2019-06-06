  • عاجل:"نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    12 صورة ترصد فرحة المصريين في ثاني أيام العيد بحديقة الفسطاط

    06:57 م الخميس 06 يونيو 2019
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة

    تصوير- علاء أحمد:

    احتفل المصريون، اليوم الخميس، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالحدائق والمتنزهات، حيث شهدت حديقة الفسطاط إقبال العشرات من المواطنين للاستمتاع بجمال العيد والطبيعة.

    ورصدت عدسة "مصراوي" مظاهر الاحتفال بالعيد في الحديقة، التي عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل.

    عيد الفطر فرحة الأطفال حديقة الفسطاط

    الخبر التالى:

    مرصد الكهرباء: 21 ألفا و 400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان