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    لليوم الثاني.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

    05:40 م الخميس 06 يونيو 2019
    لليوم الثاني.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

    القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

    كتب- إسلام ضيف:

    نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، فيديو للاحتفالية التي نظمتها القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء والمصابين لليوم الثاني على التوالي في عيد الفطر المبارك.

    ونظمت القوات المسلحة الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ولفيف من المسؤولين.

    واشتمل الحفل على عدد من العروض الفنية والموسيقية، بجانب الفقرات الترفيهية وتقديم الهدايا للأطفال.

    تامر الرفاعي القوات المسلحة الشهداء عيد الفطر

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