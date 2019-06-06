"الصحة" توافق على زيادة سعر دواء خافض للحرارة (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

وافقت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على زيادة سعر عقار "Cevamol Effervescent Tablet" بنحو 4 جنيهات.

جاء ذلك بناءً على موافقة وزيرة الصحة على لجنة التسعيرة بلجنتها رقم (14 لسنة 2019).

ويستخدم العقار كخافض للحرارة وخاصة في حمى الأطفال، ومسكن للألم سواء كان حاد أو مزمن، وعلاج حالات الصداع والصداع النصفي ونزلات البرد والأنفلونزا والتهاب اللوزتين.

وأصبح السعر الجديد للعقار 15 جنيهًا بعد أن كان 11.25 جنيه.

ونص القرار على أن يتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة على التشغيلات التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة، أي مطلع مايو الماضي.