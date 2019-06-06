مسؤول عقاري: دراسة تخفيض الفائدة على تمويل وحدات متوسطي الدخل

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد المهندس عادل لطفي، رئيس المجلس المصري للعقار، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقاري بعد اجتماع المطورين مع وزير الإسكان عقب قرار البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل.

يأتي ذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان والمطورين طبقًا للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري، مشيرة إلى أنه تم اجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة ومجلس العقار المصري، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الدخل القومي، بالإضافة إلى دوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو 100 صناعة أخرى مرتبطة به بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصري.

وأوضح "لطفي" في بيان اليوم، أن مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذى كان له دور كبير للوصول إلى ما قرره البنك المركزي بتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه إلى ما بين 8 و12% حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير لوزير الاسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التي تقدم بها الجهات الأربعة المعنية بالقطاع العقاري من أجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطي الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص، وبناء على هذه الاقتراحات والتي بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع وتم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتي سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الاسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة، لافتًا إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة، ومنعشاً للسوق ومؤديًا إلى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصري.

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