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    رئيس النقل العام: شاشات عرض عملاقة لمتابعة مباراة مصر وأوغندا

    09:48 م الأحد 30 يونيو 2019
    رئيس النقل العام: شاشات عرض عملاقة لمتابعة مباراة مصر وأوغندا

    جانب من نقل شاشات العرض العملاقة

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه أجري جوله تفقدية، الأحد، تضمنت المرور على الميادين والمحطات الرئيسىة لمتابعة نقل الجماهير الى مختلف الاستادات التى تقام بها المباريات.

    وأضاف علي، لمصراوي، إنه يتابع استعدادات النقل العام لخدمة جماهير البطولة بشكل مستمر وميداني مع الحرص على الظهور بصورة لائقة بمصر أنام مختلف الدول المشاركة في البطولة.

    كما توجه رئيس هيئة النقل العام الى استادات السلام والدفاع الجوى والقاهرة لمتابعة نقل الجماهير قبل وبعد انتهاء المباريات.

    وأكد رئيس الهيئة أنه تم توفير شاشات عرض عملاقة في اماكن تجمع أتوبيسات الهيئة لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا.

    شاشات عرض عملاقة مباراة مصر وأوغندا هيئة النقل العام رزق على مصطفى

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