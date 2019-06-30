140 جنيها لوزن 60 كجم .. ننشر الأسعار الجديدة لنقل الطرود بالسكة الحديد

كتب – أسامة عبدالكريم:

قررت هيئة السكة الحديد، زيادة الأجور المحصلة على الطرود غير الجائز نقلها مع الركاب مجانًا، اعتبارًا من 1 يوليو.

وأضافت الهيئة، أن زيادة أجور نقل الطرود غير الجائز نقلها مع الركاب مجانًا، والتي تكون بصحبة ذويها والتي تضبط سواء بأرصفة المحطات أو داخل القطارات المطورة والمميزة والمكيفة على جميع خطوط الهيئة بنسبة 100% من الأجور الحالية.

وأصدرت الهيئة عدة تعليمات بشأن تحصيل الطرود منها:

- أقل ما يتحصل عليه مبلغ 12 جنيهًا وبيانها كالآتي (8.78 جنيه أجرة الطرد+1.22 جنيه ضريبة القيمة المضافة+1 رسم خدمة+ 60 قرش دمغة نسبية +40 قرش دمغة نوعية) مع التقريب لأقرب واحد جنيه، وإضافة إلى 1 جنيه غرامة التحصيل.

- الأجور الموضحة بعملية مضاف إليها الآتي ( 14% ضريبة القيمة المضافة+100 قرش رسم خدمة العاملين+ 18% دمغة نسبية بحد أقصى 60 قرش+ 40 قرش دمغة نوعية علما بأن الأجور مقربة لأقرب جنيه).

- يراعى تحصيل المبلغ واحد جنيه (غرامة القائم بالتحصيل) وفي حالة رفض الراكب دفع الغرامة وأجرة الطرد داخل القطار يتم تسليمه بمحطة الوصول ويتم تحصيل الأجرة والغرامة بمعرفة المحطة بقسيمة سايرة نوع أول تحصيل مع الغرامة مضاعفة.

- وفي حالة رفض الراكب دفع الأجرة والغرامة داخل القطار يتم تسليمه بمحطة الوصول ويتم تحصيل الأجرة والغرامة.

وجاءت الأسعار كالتالي: