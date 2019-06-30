وزير النقل يبحث مع رؤساء ورش السكة الحديد خطة تطويرها

كتب – أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل، اجتماعا موسعًا مع رؤساء ورش (إيرماس، وكوم أبو راضي، والتبين، وجبل الزيتون، والعباسية لصيانة القطارات) بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الورش.

وأكد وزير النقل في بيان اليوم الأحد، أهمية تطوير كل ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية ولتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة لتجهيز الورش للتعاون مع الشركات العالمية في إعادة التأهيل.

واستعرض الوزير، الموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار وخطط التطوير واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، مؤكدًا الدعم الكامل من القيادة السياسية، والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابًا على الخدمة المقدمة للركاب.

وأشار إلى أن العمل في خطط تطوير الورش يجب أن يكون على مدار الساعة نظرا لأهمية ما تقوم به من أعمال تزيد من معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وشدد الوزير على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تتم أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة الفنية.

وقال إن الوزارة تسير في عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

ولفت إلى نتائج جولته لمصنع بومبارديه للجرارات بألمانيا، والتي كان أبرزها الاتفاق مع الشركة على تقديم الأخيرة خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرارا قديمًا ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد بمصر.

ويتضمن العرض أيضا المواصفات الفنية لسكك حديد مصر وأسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين، بالإضافة إلى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك.

وأضاف أنه فيما يخص أسطول العربات، فإن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في تحسين وتطوير الأسطول الحالي والثاني تدعيم الأسطول بعربات جديدة تساهم في تقديم خدمة مميزة للركاب، حيث تم التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع ترانسماش الروسية والتعاقد على 6 قطارات مع تالجو الإسبانية.