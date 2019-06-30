"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

كتبتـ نور العمروسي:

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى شعب مصر العظيم وإلى نساء مصر العظماء بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقالت الدكتورة مايا، في بيان اليوم، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث فهي الثورة التي خرج فيها شعب مصر الحر الأبي إلى جميع والشوارع والميادين منتفضاً ليعلن أمام العالم أجمع بكل قوة رفضه لاستمرار الظلم وإصراره نبذ قوى الظلام والتطرف والإرهاب التي كانت تسعى للهدم وليس للبناء، وتخطط لتدمير الوطن وتفتيته لتحقيق مصالحهم الشخصية، إلا أن الشعب المصري الفطن تصدى بكل عزم وقوه لهذه المخططات الهدامة.

وأشادت مايا، بالدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، قائلة: "إن المرأة المصرية كانت بمثابة الجندي البطل الذي خرج إلى الميدان ملبياً لنداء وطنه، وكانت في مقدمة صفوف الثوار، وكانت معهم يدا بيد فلم تخف أو تترد أو تتراجع ولم تتنازل عن القيام بدورها تجاه وطنها وشعبها حبا وانتماء له وإخلاصا لتراب هذا الوطن الغالي"، مؤكدة أن المرأة المصرية التي عرفت على مدار التاريخ بأنها امرأة قوية وصبورة ومضحية وعاشقة لوطنها لن تقبل أية محاولات لطمس هويتها، والتقليل من شأنها ومكانتها في المجتمع المصري.

وتابعت: أتمنى أن يحفظ الله بلدنا الحبيبة وجيشها وشعبها العظيم من كل شر 30 يونيو أرادة شعب.