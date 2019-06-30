حزب "المصريين" يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

كتب- محمد نصار:

نظم حزب المصريين، احتفالية بثورة ٣٠ يونيو برعاية الدكتور حسين أبوالعطا رئيس الحزب، وإشراف على الشاذلى الفايد، بمقر الحزب بمحافظة قنا بحضور على فهمى أمين قطاع الجنوب، وجمال عبدالوهاب عطا الأمين العام المساعد، و طه عبدالحميد امين التنظيم، و محمد عبده أبوزيد أمين المجالس الشعبية والمحلية و أحمد خلف أمين العضوية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن من الشيخ محمد أمين، أمين اللجنة الثقافية بمركز قوص، قبل أن يتحدث على فهمى أمين قطاع الجنوب للحزب، عن الدور المهم الذى قامت به ثورة الثلاثين من يونيو لإنقاذ مصر بل والوطن العربى وأنه لولا ثقة الشعب المصرى فى جيشه وقائده وأنه على الطريق السليم، مشيرا إلى أن مصر محفوظة من عند الله.

وقال جمال عبدالوهاب الأمين المساعد للحزب، إن اليوم هو الإحتفال لدينا بالحزب عيدين أولهما عيد الثورة ٣٠ يونيو المجيدة والثانى هو عيد الإحتفال بتغيير إسم الحزب من مصر الثورة سابقا لحزب المصريين حاليا ليكون لكل المصريين.

وأكد طه عبدالحميد أمين التنظيم، أن عن الدور المؤثر للشباب فى ثورة الثلاثي من يونيو واهتمام الدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب من خلال مؤتمر.