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    عبر "نقطة تلاقي".. "الوطنية للشباب" تعرض تاريخ مصر على ١٠٠ شاب أفريقي

    06:41 م الأحد 30 يونيو 2019
    عبر "نقطة تلاقي".. "الوطنية للشباب" تعرض تاريخ مصر على ١٠٠ شاب أفريقي

    عرض الفيلم المصري "نقطة تلاقي"

    كتب- محمد نصار:

    عرضت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب الفيلم المصري "نقطة تلاقي" وذلك في مستهل استقبال دفعة من الشباب الأفريقي ضمن برنامج تأهيل الشباب للقيادة.

    وتضمن الفيلم عرض الكثير من المناطق الأثرية والسياحية المصرية خاصة في بلاد النوبة وواحة سيوة وتاريخ هذه الأماكن.

    واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، الأحد، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

    ويبلغ عدد الشباب الأفريقي المشارك في التدريب ١٠٠ متدرب من ٢٩ دولة ويستمر البرنامج على مدار ٣٥ يوما.

    الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب فيلم نقطة تلاقي السياحية المصرية المناطق الأثرية

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