"مستقبل وطن": ثورة 30 يونيو الأعظم في تاريخ البشرية

كتبت - ميرا إبراهيم:

هنأ المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الـ30 من يونيو المجيدة.

وقال "رشاد"، فى تصريح صحفي الأحد، إن احتفالنا اليوم ليس فقط إحياء لذكرى ثورة هي الأعظم في تاريخ البشرية جمعاء، وإنما هو أيضا احتفالا بحجم ما تحقق من إنجازات على مدار الست سنوات الماضية، وبالمكانة التي أصبحت عليها دولتنا في ظل تحديات جسام وأزمات بالغة الأفق تمر بها منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن 30 يونيو ثورة شعب بأكمله على مختلف انتماءاته وطوائفه الحزبية والسياسية والدينية خرج رافضًا نظام الفاشية الدينية، مؤكدًا أنها ستظل رمزًا على عظمة المصريين وغيرتهم على وطنهم ورفضهم القاطع لأي محاولة من شأنها تغيير هويتهم.

وأوضح، أن الشعب المصري لن ينسى للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفه بإنحيازه لإرادة الشعب الذي خرج للشوارع والميادين في 30 يونيو، ولن ننسى له مواقفه الوطنية وما أكثرها، والتي كانت من أهم عوامل وصول بلدنا لما هي عليه الآن مزاحمة أعظم الدول الاقتصادية وشريكا استراتيجيًا لها.

وتابع :"كلمة الرئيس اليوم بمناسبة هذه الذكرى العطرة بمثابة كشف حساب مصغر أبرز من خلالها حجم التقدم والنهوض الذي أصبحت عليه البلاد، ورسالة طمأنة وتعهد جديد بأنه سيظل على العهد متمسكا بتحقيق جميع التطلعات ووضع مصر في المكان الذي تستحقه إقليميا ودوليا".

وأضاف أن الكلمة ستعطي المصريين دفعة معنوية كبيرة للغاية لاستكمال مشروعهم الوطني، وبذل أقصى جهدهم دعما ومساندة للقيادة السياسية وقواتهم المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال في حربهم المقدسة التي يخوضونها ضدى قوى الشر لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا.