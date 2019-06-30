رئيس محلية النواب: طالبنا محافظ الإسكندرية بوقف نزيف البناء العشوائي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه طالب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة للمحافظة، بأهمية الحفاظ علي التراث والتخطيط العمراني في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 21 والكيلو 34 بحري وقبلي الطريق الساحلي.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأحد، وذلك من خلال وقف نزيف البناء العشوائي وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية وإعداد تصور معماري حضاري متسق في الواجهات والارتفاعات والألوان مع النمط العمراني للمحافظة وتراثها.

وأضاف "السجيني"، أنه طالب المحافظ بتدارك الأمر، متابعا: "خصوصا أننا لا نريد أن تتحول هذه المناطق إلي مد عشوائي مثلما حصل من قبل القيادات والأجيال السابقة علي مر السنين الذي كان من أثره أن تتحول مناطق مثل العجمي والهانوفيل واليوسف إلى هذا التشوه العمراني بعد أن كانت من أرقى وأجمل المناطق البيئية والسياحية في مصر".

وأوضح أن اللجنة أكدت على أهمية توجيه ناتج مياه محطة معالجة أبو تلات بالإسكندرية، إلى خدمة وتغذية مياه الري في المناطق الجديدة المتوقع ضمها للحيز العمواني سواء كانت حدائق عامة أو مناطق سكنية خاصة.​