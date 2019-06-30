الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. وتؤكد: استبعاد غير المتلزمين

كتب – محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن موضوع "روح العمل الجماعي وضوابطه".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.