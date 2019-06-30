الثلاثاء.. كسوف كلي للشمس وخسوف جزئي للقمر

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوافيزيقية، اليوم الأحد، أن العالم يشهد كسوفًا كليا للشمس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو.

وأضاف التقرير، أنه عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي، يبدأ الكسوف ككسوف كلي، وعند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً من مساء ذلك اليوم يغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 200,6 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32,8 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي التي ستكون في الساعة التاسعة والدقيقة 22 مساءً يغطي قرص القمر حوالي 105% من كامل قرص الشمس.

وينتهي الكسوف الكلي عند الساعة العاشرة والدقيقة 44 تقريباً.

وأوضح جاد محمد القاضى، رئيس المعهد، في بيان، أن الكسوف سينتهي بجميع مراحله عند الساعة الحادية عشر والدقيقة 51 تقريباً من مساء ذلك اليوم بتوقيت القاهرة المحلي.

كما يٌرى هذا الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (أستراليا – قارة أسيا ماعدا الشمال الشرقي منها – قارة أفريقيا – قارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا – معظم أمريكا الجنوبية).

وقال" القاضى"، إن جميع مراحل الخسوف تستغرق مدة قدرها 5 ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعتين وتسع وخمسين دقيقة تقريباً، وهي المدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف رئيس المعهد، أنه يمكن رؤية هذا الخسوف في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية؛ بحيث يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 42 تقريباً مساءً تقريباً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة تقريباً مساءً بتوقيت القاهرة المحلي وهذه المرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف لاستمرار وصول أشعة الشمس إليه.

وأشار إلى أنه، يعقبه بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة التاسعة ودقيقة واحدة تقريباً مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يصل الخسوف الجزئي للقمر إلى ذروته عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 31 تقريباً من مساء ذلك اليوم والتي يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1440هـ وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريباً من قرص القمر، مطالبًا الجمهور بحضور تلك اللحة فى المرصد بمنطقة حلوان .

الجدير بالذكر أن الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلقان بثلاث أجرام سماوية هي الشمس والقمر والأرض حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها في فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد، فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.

يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات، ونهايات الأشهر القمرية، أو الهجرية.