محافظ الجيزة يوجه بوضع خطة لاستقبال الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، مدير مديرية الصحة بالمحافظة الدكتورة هناء سرور بضرورة وضع خطة لاستقبال الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بالمجان، والتي ستبدأ في المحافظة ضمن فعاليات الحملة القومية بالمرحلة الثالثة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأحد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالمحافظة.

وشدد راشد على التأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية، والمنشآت الصحية، وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وخاصة القطاع الجنوبي؛ لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة.

كما وجه مدير التأمين الصحي بالمتابعة الجادة لفروع التأمين الصحي بالمحافظة والتأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحي.. مطالبا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الصحة لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية وتذليل أية عقبات قد توجه المرضى داخل المستشفيات.

وقال: "إن الدولة حريصة على الانتقال إلى واقع جديد من خلال تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية، وفقًا للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات من حيث الجودة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية؛ لتحقيق نظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة".

وأضاف: "أن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تصب في خدمة المواطن ومنها: ملف الصحة والذي يحظى اهتمامًا بالغًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق نقلة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق".

من جهتها، قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمحافظة: "إنه سيتم تنظيم حملات توعية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، كما تم توفير جهازين بمستشفيات أم المصريين و6 أكتوبر"، موضحة أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة؛ لدراسة إمكانية تدعيم المحافظة بجهاز ثالث للعمل على تغطية كافة أنحاء المحافظة.