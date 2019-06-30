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الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

01:30 م الأحد 30 يونيو 2019
الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

قدّم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

ودعا الأزهر الشريف، في بيان له الأحد، المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف ثورة 30 يونيو السيسي

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