نهاد صبيح عن ذكرى 30 يونيو: مصر صعدت في كل المجالات

كتب- محمد نصّار:

قالت نهاد صبيح، الكاتبة والروائية، إن ذكرى 30 يونيو يمثل يوم أمل في الغد، ويسجل في التاريخ بكل المقاييس على أنه بداية لمعجزة قام بها المصريين، وهذا ليس بجديد عليهم.

وأضافت صبيح، في مداخلتها لإذاعة البرنامج العام: "نحن نستحق أن يكون حولنا كل هذا الحقد، لأننا ناجحين، والشيخ الشعراوي قال إن لم يكن لك حاقد فأعلم أنك فاشل، ونحن لسنا فشلة، والرئيس السيسي تسلم مصر واقتصادها تحت الصفر وخاض حربًا اقتصادية شرسة جدًا، أكثر شراسة على وجه التاريخ الحديث".

وتابعت: "السيسي قام بتجرية اقتصادية تُسجل باسم مصر في التاريخ كله، في أول حكم الرئيس السيسي كانت خسائر الاقتصاد المصري وصلت لـ2.6 تريليون جنيه، منها 58 مليار دولار في قطاع السياحة فقط، فضلًا عن التوقف التام لخطوط الإنتاج بالمصانع وارتفاع الأجور من 80 إلى 220 مليار جنيه، وارتفاع معدلات البطالة لـ13.5% وخسائر في الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار لـ16 مليار دولا".

وأشارت الكاتبة نهاد صبيح، إلى أنه في خلال 5 سنوات من الإدارة الواعية للرئيس السيسي، صعدت مصر في كل المجالات تقريبًا، في المجال العسكري والاقتصادي والسياسة الخارجية والقوة الناعمة، وتم تنفيذ أكثر من 7000 مشروع قومي بتكلفة 1.6 تريليون جنيه، وهذا بحسب مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت أن الرئيس السيسي استطاع بناء مصر الحديثة بـ1.6 تريليون جنيه، وهذا المبلغ يمثل نصف الخسارة التي عانى منها الشعب، كما نجح الرئيس في حل مشكلة التكدس السكاني وذلك من خلال بناء المدن الجديدة، وأعاد بناء القاهرة وتخلص من العشوائيات: "وسكان القاهرة من المؤكد ملاحظتهم للطفرة التي حدثت في تطوير العشوائيات" إلى جانب إنشاء 6 محاور عملاقة على نهر النيل لتسهيل الحركة بين المحافظات.

وأكدت نهاد صبيح، أن مصر أصبح لديها فائض في الغاز والكهرباء وبدأت بالفعل في التصدير للخارج، كما انخفضت نسبة البطالة من 13.5% إلى حوالي 9%، إلى جانب عودة المستثمرين من جديد وهذا لم يكن ليحدث إلا بالثقة في الاقتصاد المصري، ونتيجة للإرادة وحكمة الرئيس السيسي تمكنت مصر من الوصول لأن نكون الأفضل في أفريقيا بالنسبة لمعايير الاستثمار.

واختتمت حديثها قائلة: "30 يونيو يوم كرامة للمصريين ويوم عزة ونصر، تحولت فيه مصر من دولة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لدولة قوية تسعى كل دول العالم لأن تقف بجوارها".​