3240 جنيهًا للمتر والأولوية للدولار.. تفاصيل طرح 561 فداًنا بامتداد زايد

كتب- محمد نصار:

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قطع أراضي بمساحات مختلفة بشكل استثماري وذلك بامتداد مدينة الشيخ زايد، عن طريق التخصيص المباشر.

وينشر مصراوي تفاصيل طرح قطع الأراضي الثلاث بالأسعار والمساحات وشروط التخصيص، للقطع التي تطل على طريق الضبعة ومحور الخدمات ومجاورة لمشروع جنة مصر، ويحد كل منها 4 محاور مرورية يتراوح عرضها ما بين 30 و50 مترًا.

القطعة الأولى

تبلغ مساحتها 205 أفدنة ويبلغ السعر التقديري للمتر فيها 3240 جنيهًا، ويصل طولها 922 مترًا وعرضها 850 مترًا.

القطعة الثانية

تبلغ مساحتها 220 فدانًا ويبلغ السعر التقديري للمتر الواحد فيها 3240 جنيهًا.

القطعة الثالثة

تبلغ مساحتها 136 فدانًا، ويبلغ السعر التقديري للمتر فيها 3240 جنيهًا.

الاشتراطات البنائية للقطع الثلاث

- نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

- النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

- النسبة البنائية للفيلات (توين - تاون - كوارتر) لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلا المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.

- الارتفاع (أرضي + دور علوي) للفيلات، و (أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى وبما لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة.

- الكثافة السكانية، 120 شخصًا لكل فدان بالنسبة للعمارات السكنية و45 شخصًا لكل فدان بالنسبة للفيلات.

- نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي المساحة.

- النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من إجمال المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، ولا تزيد عن 20% بالنسبة للنوادي الاجتماعية، ولا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمات بالنسبة للخدمات الترفيهية.

- الارتفاع المسموح به (أرضي + دورين) لجميع الأنشطة عدا الحضانة (أرضي + دور أول لإدارة الحضانة فقط)، و (أرضي + أول) بالنسبة للأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

طريقة التقديم

يتقدم المستثمر بطلب باسم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أو مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات (مع بيان الكيان القانوني له سواء كان فرد أو شركة ونوعها وعنوان مقدم الطلب ورقم التليفون وتعتبر المراسلات الصادرة على عنوانه الوارد بالطلب منتجة لكافة أثارها القانونية) بطلب للحصول على قطعة أرض وفقًا للنشاط الوارد بالطلب مع تحديد المدينة المطلوبة على أن يكون الموقع على الطلب له الأحقية في التوقيع عليه مع ضرورة أن يكون الطلب ملصق به طابع الشهيد المشار إليه بالبند رقم (7) من القانون 16 لسنة 2018.

- يرفق بالطلب الأوراق الدالة على الكيان القانوني للشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية.

- يتم مخاطبة المستثمر على عنوانه الموضح بالطلب بخطاب موضح به سعر المتر التقديري من النشاط المطلوب وقيمة الـ10% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر التقديري ويلتزم المستثمر بسداد هذا المبلغ في خلال مدة لاتتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الخطاب له وفي حالة عدم السداد يعتبر الطلب لاغيًا ويتم حفظه تلقائيا كأن لم يكن.

مزيد من التسهيلات

وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم 128 بتاريخ 16/6/2019 على إضافة بعض الضوابط لقرار مجلس إدراة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم 125 بتاريخ 4/3/2019 بشأن الموافقة على إقرار الآلية الخاصة بالتعامل مع كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين للتخصيص المباشر من مجلس إدارة الهيئة وفقا للنقاط التالية:.

- يتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض 30 يومًا من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادر من الهيئة أو جهاز المدينة المختص سواء بالبريد العادي أو بعلم الوصول) أو 60 يومًا في حال السداد بالدولار قبل العرض علي مجلس الإدارة، وفي حال عدم السداد خلال المدة المشار إليها يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويتم التعامل على قطعة الأرض.

- يتم تطبيق الآلية الواردة بقرار مجلس الإدارة المشار إليه على كافة المدن الجديدة حيث يمكن التعامل بالجنيه أو الدولار، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار.

المستندات المطلوبة قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض

- صورة طبق الأصل من أخر مستخرج للسجل التجاري للشركة.

- صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.

- صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التي طرأت عليه (في حالة إذا كانت الشركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة) إن لزم الأمر.

- دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل وسنوات تنفيذ المشروع وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع.

- صورة طبق الأصل من أخر ميزانية للشركة (المركز المالي) معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفقًا بها الإيضاحات المتممة لها.

- شهادة (شهادات) بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.

لمن تكون الأولوية

في حال التزاحم على قطعة الأرض (أيًا كان نشاطها) ويقصد بالتزاحم الطلبات المقدمة على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس الإدارة، يتم المفاضلة بين مقدمي الطلبات علي النحو التالي :-

- من سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض.

- من سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض.

- من يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمني يتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك والواردة بتلك الأسس.

- حال التساوي تكون الأولوية للشهرة العالمية.

- حال التساوي يتم عمل قرعة علنية

ويتم ذلك بموجب إخطار المتزاحمين بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة بين الطلبات على أن يكون ذلك الاجتماع بموجب مجموعة عمل يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جهاز المدينة المختص، ويجوز ان يتم هذا الاجتماع بهيئة المجتمعات بحسب طبيعة النشاط وأهمية المشروع، وفي حال عدم حضور(إي من) أو كل مقدمي الطلبات في الاجتماع المشار إليه يعتبر ذلك عدولًا عن الطلب دون حاجه إلى تنبيه أو إخطار، كما يمكن تطبيق ذات الأسس السابقة في حال كون الطلبات المقدمة تطلب السداد بالجنيه المصري.

عقوبة عدم الالتزام بعد التخصيص

- يتم إلغاء التخصيص وخصم نسبة 50% من قيمة مقدم جدية الحجز في حال عدم الالتزام بعد موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.

- في حال السداد بالدولار يتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوي القيمة بالجنيه المصري وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقًا للقيمة المعلن عنها بالبنك المركزي "على الجنيه" وقت السداد على أن يتم تحويل قيمة الفائدة.