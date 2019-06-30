التنمية المحلية: الاستجابة لـ26 شكوى في 12 محافظة

كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق مع المحافظات لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء بحل مشاكل المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، وفق بيان، اليوم الأحد، إلى تلقيه تقريرًا من الإدارة المركزية للشكاوى عن أهم الاستجابات للمواطنين في عدة محافظات خلال الأسبوع الحالي، والتي تضمنت..

القاهرة

- شكوى أهالي المطرية من تراكم مياه الصرف الصحي وتمت الاستجابة السريعة ونزول حملة قامت بإزالة مخلفات الصرف الصحي وتسوية الشارع.

- شكوى أهالي السيدة زينب من انتشار ظاهرة التكاتك والقمامة وقامت بالفعل إدارة المرور بحملات لمصادرة التكاتك المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- شكوى أهالي سراي القبة من وجود عربات فول في الشوارع وتم إنزال حملة ورفع عربات الطعام المخالفة وإزالة أسباب الشكوى.

الجيزة

- شكوى أهالي أرض اللواء بالعجوزة من وجود تراكمات قمامة أمام مزلقان أرض اللواء تم رفع القمامة يوميًا أمام الكوبري صباحًا ومساءًا ونقلها للمقالب العمومية والمتابعة باستمرار.

- شكوى أهالي الهرم من وجود بناء مخالف وتم بالفعل نزول حملة وإزالة الدور المخالف.

- شكوى أهالي مدينة الجيزة من تراكم القمامة وتمت الاستجابة السريعة وإزالة تراكمات القمامة.

- شكوى أهالي بولاق الدكرور من عدم وجود صناديق قمامة بشوارع الحي وتم بالفعل وضع صناديق للقمامة بشارع الملكة المذكور بالشكوى.

- شكوى أهالي فيصل من مخالفات المقاهي بالشارع وتم تزول حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق ورفع الإشغالات في شارعي المطبعة والهرم.

- شكوى أهالي الوراق من وجود قمامة وتم نزول حملة وإزالة تراكمات القمامة.

- شكوى أهالي أرض اللواء بالعجوزة من تراكم مياه الصرف وتم إصلاح الأعطال في الصرف الصحي وإزالة تراكم المياه.

القليوبية

- تضرر الأهالي من وجود تراكمات مخلفات وقمامة بشبين القناطر وعلى الفور تم التعامل ورفع المخلفات في المنطقة ويتم رفعها بانتظام يوميًا.

- مطالبة الأهالي بتسوية طريق مدخل عزبة شكر الله وتمت الاستجابة وتسوية الطريق المذكور.

- شكوى الأهالي من وجود قمامة أمام أحد أعمدة الإنارة بقليوب وتم نزول حملة ورفع القمامة بانتظام.

- شكوى المواطنين من وجود مخلفات على مصرف الحسانية وعلى الفور تم نزول حملة وتطهير مصرف قرية الحسانية وإزالة المخلفات.

- شكوى من وجود تراكم قمامة بشارع نادي إريس وتم التعامل مع الشكوى ورفع القمامة.

المنوفية

- شكوى الأهالي من تراكم قمامة بشارع مركز الباجور وتمت الاستجابة ورفع المخلفات.

الفيوم

- شكوى شباب قرية الروضة من وجود مخلفات بأرض مركز طامية وتمت الاستجابة ورفع المخلفات.

دمياط

- شكوى أهالي شطا من وجود تعديات على أملاك الدولة بمنطقة شطا خلف الدفاع المدني وتم نزول حملة وإزالة التعديات التي قام بها المواطن نتيجة إخلاله ببنود التعاقد بمنطقة حوض تل الوردة 135.

الغربية

- شكوى الأهالي من انتشار ظاهرة التوكتوك والقمامة وعلى الفور تم التحرك السريع ومصادرة العربات المخالفة في حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور، كما تم رفع القمامة والمخلفات بصفة منتظمة.

- شكوى الأهالي بالمحلة الكبرى لوجود تراكم قمامة وتم نزول حملة وإزالة تراكمات القمامة.

البحيرة

- شكوى أهالي دمنهور من تراكم مياه الصرف الصحي وتم بالفعل نزول حملة وإزالة وتطهير شارع الحسن البصري بدمنهور وإزالة أسباب الشكوى.

الدقهلية

- مطالبة الأهالي بتطهير وإزالة المخلفات أمام نطاق مصرف الطويل البحري بمدينة المطرية وتم بالفعل تطهير وإزالة الحشائش والمخلفات أمام نطاق مصرف الطويل.

- شكوى أهالي قرية دنديط من وجود قمامة بالقرية وبالتعامل مع الشكوى تبين أنه يتم رفع القمامة يوميًا وتتم المتابعة المستمرة عليها وتم رفع القمامة المشار إليها بالشكوى.

الإسماعيلية

- شكوى الأهالي من تراكم القمامة في منطقة زايد وتمت الاستجابة ورفع المخلفات بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة على 3 دوريات في منطقة زايد.

بورسعيد

- شكوى الأهالي من وجود أكشاك مخالفة بحي الضواحي وتم رفع جميع الأكشاك المخالفة والأكشاك الموجودة حاليًا مرخصة طبقًا للقانون.

المنيا

- شكوى الأهالي من تراكم القمامة بشارع العبور بمغاغة وتم تزول حملة ورفع المخلفات وإزالة أسباب الشكوى.