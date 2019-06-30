الكهرباء تطلق حملة للإبلاغ عن سرقات التيار وتناشد المواطنين المساعدة

كتب- محمد صلاح:

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مطالبتها للمواطنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التعاون والإبلاغ فورا عن وجود أي تعديات أو سرقات متعلقة بالتيار الكهربائى بالمناطق الموجودين فيها، لضمان وصول وانتظام الكهرباء للمواطنين الملتزمين بالإجراءات القانونية والشرعية لتوصيل التيار إلى شقههم أو الوحدات السكنية الخاصة بهم.

ودشنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، استمارة تحمل اسم بلاغات سرقات التيار الكهربائى، ومن خلالها يقوم المواطن أو المشترك بملء البيانات المطلوبة باللغة العربية التى تتضمن بيانات المبلغ حتى يمكن التنسيق معه فى حالة رغبته، ثم البريد الإلكتروني الخاص به، ورقم تليفونه الخاص، بالإضافة لصاحب المنزل وعنوانه.