​رئيسة "مصر للسياحة" الجديدة لمصراوي: سأسعى لإعادة أمجاد الشركة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعربت الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة الجديدة عن ثقتها الكاملة بمعاونة سامح سعد الرئيس التنفيذي الجديد، على إعادة الشركة لسابق عهدها.

وقالت عادلة في تصريحات لمصراوي، إن مصر للسياحة ستشهد خطة تطوير تعيد أمجاد الشركة لسابق عهدها من جديد بتعاون كافة العاملين فيها، لافتة إلى عقد اجتماع قريب لقراءة الملفات والتطلع إلى الرؤى الموجودة والاستعانة بالخطط السابقة وتطويرها.

وأضافت: "فور الاجتماع سيتم العمل على وضع خطة موضوعية كبير فيها تفعيل لفكرة الحوكمة التي تتجه إليها مصر مع دول العالم من حيث المتابعة والمحاسبة والعمل على التغيير إلى الأفضل مع الإدارة الجديدة التي لديها رؤى لتغيير وتطوير هذا الصرح التاريخي القوي الكبير، وسيتم وضع خطط عمل خلال الفترة المقبلة بعد الاطلاع على الملفات واللوائح والقوانين بالشركة".

وتابعت: "أسعى لتحقيق حلمي في عودة أمجاد مصر للسياحة، وسنبني على الجهود السابقة، وأول ما يتم البدء في العمل سنقوم بتصفح كل الملفات الخاصة بالشركة من أجل وضع خطة والإعلان عنها أمام الجميع".

يذكر الشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، قررت تعيين الدكتور عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة السابق، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ للشركة، وسامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء سابقا، بتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، خلفا لرشاد رفاعي.