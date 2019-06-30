حدث ليلاً| إعلان موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة.. وتطورات جديدة في حالة ريهام سعيد الصحية

القاهرة - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ويستعرض مصراوي أبرز أحداث الساعات الماضية..

متحدث الرئاسة: قادة العالم أشادوا بتجربة مصر الناجحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعددة مع زعماء وقادة العالم على هامش قمة العشرين كانت فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة، للتفاصيل اضغط هنا..

"أزمة وردة.. مشروع ZED.. النهوض بالقطاع الخاص".. المداخلة الكاملة لنجيب ساويرس مع عمرو أديب

أجرى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم السبت، تناول خلالها العديد من القضايا المثارة مؤخرًا، أبرزها أداء المنتخب الوطني خلال بطولة أمم إفريقيا، وأزمة اللاعب عمرو وردة، وتطرق إلى مشروع "ZED"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يبحث مع رئيس "تويوتا" التوسع في استثماراتها بمصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، بمقر إقامته بمدينة (أوساكا) اليابانية، مع رئيس مجموعة شركات (تويوتا) اليابانية، سبل التوسع في استثمارات الشركة في مصر مستقبلا، إلى جانب استعراض مجمل أنشطة الشركة بمصر خلال الفترة الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتمثل محورًا هامًا للصناعات اليابانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربطها بالعديد من هذه الدول، مشددا على أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة (بيان رسمي)

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الأول من يوليو، للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات، للتفاصيل اضغط هنا..

تحت الملاحظة أسبوعين.. تطورات جديدة للحالة الصحية لريهام سعيد

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان إصابتها بمرض في الوجه، للتفاصيل اضغط هنا..

"مغفرة وتحمل".. تعليق جديد من ريهام سعيد بعد مرضها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة بعد إصابتها بمرض في الوجه، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الأوقاف يطالب بمضاعفة عقوبة استخدام الشعارات السياسية في الملاعب

قال وزير الأوقاف، إن استخدام الشعارات السياسية في المدرجات يعد خروجًا واضحًا وسافرًا على مقتضيات الروح الرياضية، للتفاصيل اضغط هنا..

"لازم يتقرص".. ساويرس يعلق على أزمة عمرو وردة

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أداء المنتخب الوطني خلال مباريات مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، وأزمة اللاعب عمرو وردة، للتفاصيل اضغط هنا..

مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث مروري أعلى محور صفط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان أخرين، مساء السبت؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن، للتفاصيل اضغط هنا..

شريف مدكور ينشر فيديو جديد: "إرحموا ريهام سعيد"

طالب الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد، بعد الكشف عن إصابتها بمرض في الوجه، للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجه حارة متوقعة تبدأ الثلاثاء المقبل.

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الجيش الليبي: تركيا أصبحت طرفًا في المعارك الدائرة بطرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية صدت هجوما للميليشيات بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس، للتفاصيل اضغط هنا..

التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية مسيرة تستهدف جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكن قواته من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء اليمنية باتجاه جازان، للتفاصيل اضغط هنا..

تونس: تحول لون شاطئ سيدي منصور إلى الأحمر ونفوق الأسماك

أظهرت النتائج الأولية للتحاليل التي أجريت اليوم على مياه سواحل بحر سيدي منصور بصفاقس التي تغير لونها إلى الأحمر، ونفقت بها كميات من الأسماك، وجود كميات من الطحالب المجهرية السامة التي عادة ما ينتج عنها نفوق أسماك ونقص كبير في الأكسيجين في الماء وظهور روائح كريهة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة التونسية مساء أمس السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

​مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حانة بالبرازيل

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب شخص أخر في حانة في مدينة بلفورد روكسو بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية أمس السبت، وسط تقارير تفيد بقيام مجموعة من الرجال بإطلاق النار عليهم، للتفاصيل اضغط هنا..

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامهم خيمة عزاء الشهيد عبيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خيمة عزاء الشهيد الفلسطيني محمد سمير عبيد، واعتدت على المتواجدين بالضرب والدفع، للتفاصيل اضغط هنا..

الجيش الليبي: لن نسمح بوجود أي مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد

تعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بعدم السماح بوجود أي مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الاراضي الليبية، وقال إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.

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أمين "اتحاد الشغل" التونسي يطمئن على صحة السبسي ويدعو لمكافحة الإرهاب

زار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس السبت المستشفى العسكري بالعاصمة؛ للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وفق بيان صادر عن الاتحاد، للتفاصيل اضغط هنا..