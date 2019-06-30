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    مسؤول بالآثار: 2019 عام ترميم الأهرامات

    08:45 ص الأحد 30 يونيو 2019
    مسؤول بالآثار: 2019 عام ترميم الأهرامات

    الأهرامات

    محمد عاطف

    وصف الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، عام 2019 بأنه عام ترميم الأهرامات، مشيرا إلى أنه بدأ المرحلة الثانية من ترميم هرم اللاهون بالفيوم بعد افتتاح المرحلة الأولى أمام الجمهور أول أمس الجمعة للمرة الأولى أمام الجمهور.

    وقال سنبل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المرحلة الثانية من ترميم هرم اللاهون، سوف تشترك فيه الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار مع إدارة هندسة هرم اللاهون، والإدارتين تابعتين لقطاع المشروعات لوزارة الآثار، وهو تزاوج مهم لإعادة بناء الأجزاء المتهدمة من الهرم، وحماية الهرم من المياه الجوفية خاصة انه قريب من جبل الصفرة، بالإضافة لترميم حجرة الدفن الرئيسية وتثبيت الطفلة بالهرم.

    وأضاف سنبل: :خلال عام 2019 سننتهي كذلك من ترميم هرمي سنفرو وامنمحات الثاني في منطقة دهشور، وهما هرمان لهما أهمية أثرية كبيرة".

    وشدد سنبل على أن وزارة الآثار تحرص على ترميم الأهرامات أمر جديد عليها ولم نسمع به من قبل إلا في هذا العهد، مما يدل على أن استراتيجية الوزارة تسير في الطريق الصحيح.

    وأكد أن "تعاون بين المحافظات المختلفة مع الآثار يختلف باختلاف شخصية المحافظ فمنهم من يهتم بالآثار ويذلل لها كل العقبات ومنهم من لا يدرك أهمية الاهتمام بالآثار والتراث الإنساني".

    الأهرامات ترميم هرم اللاهون غريب سنبل صيانة الآثار

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