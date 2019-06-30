السيسي يبحث مع رئيس "تويوتا" التوسع في استثماراتها بمصر

أوساكا- أ ش أ:

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، بمقر إقامته بمدينة (أوساكا) اليابانية، مع رئيس مجموعة شركات (تويوتا) اليابانية، سبل التوسع في استثمارات الشركة في مصر مستقبلا، إلى جانب استعراض مجمل أنشطة الشركة بمصر خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي - في تصريح للوفد الإعلامي المصري - إن رئيس شركة (تويوتا) أكد أن قطاع الأعمال الياباني يرى في مصر فرصا واعدة للغاية خلال الفترة القادمة، حيث يعتزم تعظيم مشروعاته في مصر، خاصة في قطاع صناعة السيارات والمركبات وكذلك في قطاع التنقيب عن البترول، حيث تعد (تويوتا) مجمعا صناعيا كبيرا.

وأشاد رئيس شركة (تويوتا) بالدعم غير المسبوق من قبل الحكومة المصرية والرئيس السيسي (شخصيا)، الذي يتابع كل التفاصيل مما أثر - بشكل إيجابي - في تسهيل أعمالهم في مصر، لا سيما أن (تويوتا) تعمل في مصر منذ عام 1925.

واعتبر رئيس شركة (تويوتا) أن مصر تعد بوابة لهم لإفريقيا، وأن المستقبل سيكون لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر بالنظر للبيئة الإيجابية لإدارة الأعمال في مصر حاليا وبمتابعة شخصية من الرئيس السيسي.

وأعلن رئيس شركة (تويوتا) أنه سيقوم بزيارة مصر - العام الحالي - وأنه سيعقد لقاء آخر مع الرئيس السيسي على هامش قمة التيكاد (اليابان-إفريقيا) التي تستضيفها اليابان في أغسطس المقبل بمدينة (يوكوهاما)، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع وزيرا المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ؛ للوقوف على التفاصيل ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف المتحدث أن اللقاء يعد مكملا للقاء مجلس الأعمال المصري الياباني، وكانت مقابلة ناجحة بشكل كبير وستؤدي إلى إقامة مشروعات تصب في صالح مصر.