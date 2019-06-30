اليوم.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

تغلق النقابة العامة لنقابة الأطباء، اليوم الأحد، باب تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، وذلك بعد فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ النقابة فى حصر قوائم المُرشحين على مستوى الجمهورية، من اليوم التالى لغلق باب الترشح، تمهيدا لإعلان القوائم الأولية للمرشحين، وفتح باب الطعون والتنازلات بين المُرشحين، ليتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المقاعد، يوم الإثنين 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات لكل المستويات النقابية، يوم الجمعة الثانى من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين فى الانتخابات فى نفس العام.