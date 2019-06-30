وزير التموين: "اللي دخله 10 آلاف جنيه مش هنديله تموين"

كتب- محمد نصار:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم صرف أي مقررات تموينية لمن يزيد دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه: "اللي هيزيد دخله عن 10 آلاف جنيه مش هنديله تموين".

وأضاف الوزير، في مقطع فيديو نشرته صفحة بقالي تموين بلبيس، إنه لابد لكل مواطن من الحصول على حقه كاملًا بعيدًا عن الانتهازية والاستغلال "لابد من وجود نظام منضبط محترم".

وأضاف وزير التموين، خلال لقاء عدد من المواطنين "بطمنكم ومنكم من اللي يقولك الرغيف هيبقى بـ60 قرش، قبل ما يبقى بـ60 قرش حضرتك هتلاقي على بطاقة التموين بتاعتك نازل 55 قرش وتدفع أنت بس 5 قروش واللي ملوش كارت هيدفع 60 قرش".

وتابع وزير التموين: "علشان كده هيدفعوا ثمن الشوال قبل ما يستلموه، لو دفعوا التمن قبل ما يستلموه هيلحسوا السير، كلهم لو مشيوا بما يرضي الله هيعملوا قرش محترم".

وواصل وزير التموين: "هدفنا الأساسي تحقيق فائدة المواطن، والناس اللي بتسيب الكارت بتاعها للمخبز وبيحصل تلاعب كبير، لكن لما يبقى الكارت فيه فلوس هتسيبهوله؟ لا.. عرفت ليه بقول يبقى فيه فلوس ده لمصلحتك، إصحوا دي مليارات حق للناس".