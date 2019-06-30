  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    متحدث الرئاسة: قادة العالم أشادوا بتجربة مصر الناجحة

    12:37 ص الأحد 30 يونيو 2019
    متحدث الرئاسة: قادة العالم أشادوا بتجربة مصر الناجحة

    الرئيس السيسي في قمة العشرين

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعددة مع زعماء وقادة العالم على هامش قمة العشرين كانت فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة.

    وأضاف "راضي" خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، السبت، أن الرئيس التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء الأرجنتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن مجمل أعمال اللقاءات تبلورت حول جذب الاستثمار إلى مصر.

    وأوضح متحدث الرئاسة، أن القاسم المشترك خلال هذه اللقاءات، اتفاق الجميع على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة، وتحول مصر من دولة مليئة بالاضطرابات وعلى حافة انهيار إلى قصة نجاح كبيرة وأمن واستقرار ومحاصرة إرهاب وزيادة في معدلات التنمية.

    بسام راضي السيسي قمة العشرين محمد بن سلمان اليابان شينزو آبي

    الخبر التالى:

    "مغفرة وتحمل".. تعليق جديد من ريهام سعيد بعد مرضها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان