متحدث الرئاسة: قادة العالم أشادوا بتجربة مصر الناجحة

كتب - أسامة عبدالكريم:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعددة مع زعماء وقادة العالم على هامش قمة العشرين كانت فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة.

وأضاف "راضي" خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، السبت، أن الرئيس التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء الأرجنتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن مجمل أعمال اللقاءات تبلورت حول جذب الاستثمار إلى مصر.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن القاسم المشترك خلال هذه اللقاءات، اتفاق الجميع على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة، وتحول مصر من دولة مليئة بالاضطرابات وعلى حافة انهيار إلى قصة نجاح كبيرة وأمن واستقرار ومحاصرة إرهاب وزيادة في معدلات التنمية.

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