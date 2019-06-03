وزير الدفاع يلتقى وزير خارجية رواندا

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وو

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الأوضاع فى المنطقة وما تشهده من تهديدات تؤثر على أمن وإستقرار البلدين،كما تم التطرق لفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية .

من جانبه أشاد وزير خارجية رواندا بدور مصر الفاعل في المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية الرامية لدعم الأشقاء فى القارة الإفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والقواسم المشتركة التي تربط بين مصر ورواندا وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة.