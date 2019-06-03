رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

القاهرة- أ ش أ:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا رئيس الوزراء- في برقية تهنئة نشرها على صفحة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​