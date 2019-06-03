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    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

    05:22 م الإثنين 03 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

    ودعا رئيس الوزراء- في برقية تهنئة نشرها على صفحة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​

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