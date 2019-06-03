رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
05:22 م الإثنين 03 يونيو 2019
القاهرة- أ ش أ:
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ودعا رئيس الوزراء- في برقية تهنئة نشرها على صفحة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:"إسكان النواب" تطالب بتكثيف حملات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمنع وقوع مخالفات بناء جديدة
-
3042
-
2342
-
2077
-
530
-
285
-
249
-
222
-
181
-
178
-
178