الوطنية للإعلام تعلن تقوية شارة البث الأرضي بكل المحافظات استعدادا لكأس الأمم

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الأرضي ليغطي كل محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على حق المواطن المصرى في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر.

وتعاون قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة مع القطاعات المعنية الأخرى بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي استعدادا لنقل كل فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.

وأكدت الوطنية للإعلام أنها تمتلك حق البث الأرضي لكل الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر، بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون.

واختتمت الهيئة بيانها بأنها تتمنى لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.​