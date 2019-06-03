برلماني: مبادرات "تحيا مصر" أدخلت السعادة على قلوب الفقراء والمحتاجين

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر وجهوده بمبادرة "دكان الفرحة" والتي أدخلت الفرحة على القلوب بتوزيع آلاف القطع من الملابس والمفروشات الجديدة لـ100 عروس من اليتيمات، إضافة إلى الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجًا مجانًا،

وأكد دسوقي في بيان له اليوم الاثنين، أنه منذ إنشاء الصندوق منذ خمس سنوات ظهر دورة وإنجازاته من خلال مشاركته بالعديد من المبادرات مثل فك كرب الغارمات والقضاء على فيروس "سى" ودعم المرأة المعيلة، انطلاقا من دوره في تحقيق حياة كريمة للإنسان المصري التي تحمل الكثير من عواقب الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه يساهم أيضا في العمل في تطوير القري الأكثر فقرا وتوفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القري الأولي بالرعاية وتحسين المستوي الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، إضافة إلى دوره في دعم المشروعات الوطنية والمشاركة فيها.​