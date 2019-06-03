تحيا مصر: إجراء 1000 عملية جراحية بمبادرة نور حياة خلال رمضان

كتب-إسلام ضيف:

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، الاثنين، إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانا خلال شهر رمضان المعظم، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن العمليات الجراحية يتم إجراؤها للحالات المكتشف إصابتها خلال القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، وذلك في 3 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة بأعلى مستويات الخدمة الطبية وجودة العدسات التي وفرها الصندوق.

وأكد توفير الصندوق 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

وأضاف: "المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بدأت يوم السابع من فبراير الماضي وتستهدف الكشف الطبي على نحو 147 ألف مواطن، و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ، وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة والتي تنفذ في 11 محافظة هي: السويس، الاسماعيلية، الاسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، والبحر الأحمر".

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل مبادرة نور حياة توفر خدمة الكشف الطبي للعيون على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، والأدوية اللازمة للحالات المكتشف إصابتها، بالإضافة إلى النظارات الطبية مجانا، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتمويل مالي قدره مليار جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات مجانا، من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع.

وخصص الصندوق الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات في المبادرة، كما يستقبل الصندوق كافة الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

وتشارك في تنفيذ مبادرة نور حياة القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، الأورمان، والجمعية الشرعية لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال "نور حياة" وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

كما تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسقا بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.