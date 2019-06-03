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    الأوقاف تحذر الأئمة من الخروج عن خطبة العيد: استبعاد غير الملتزمين

    12:35 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الأوقاف تحذر الأئمة من الخروج عن خطبة العيد: استبعاد غير الملتزمين

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بنص خطبة "عيد الفطر" أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

    وأكدت وزارة الأوقاف، على ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

    وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع "الأعياد عبادة".

    وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بجميع المديريات.

    وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمتابعة ساحات العيد أولا بأول، والتصدي لأي محاولة لاستغلالها من قبل أي أفراد أو جماعات.

    وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن وزارة الأوقاف قررت للمرة الأولى مضاعفة مكافأة خطبة العيد للإمام الأساسي والاحتياطي.

    ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، بعد غروب شمس الاثنين، الـ29 من رمضان لعام 1440 هجرية.​

    وزارة الأوقاف عيد الفطر جابر طايع

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