بـ"الشمسيات والكراسي".. المقاصد السياحية تستعد لاستقبال الزائرين خلال العيد

كتب ـ يوسف عفيفي:

يفضل العديد من المواطنين بعد الخروج من أجواء شهر رمضان المبارك والصيام، أخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء والاستمتاع بإجازة العيد في الأماكن السياحية والترفيهية، حيث يكون الذهاب إلى البحر والمصيف والابتعاد عن المدينة المزدحمة هو الملاذ الأفضل، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

يقول الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن نِسب الحجوزات بفنادق مرسى علم والغردقة تراوحت ما بين 90 و100% خلال أيام عيد الفطر من الجنسيات الإيطالية والألمانية والأوكرانية بجانب المصريين.

وأضاف عبداللطيف لـ"مصراوي"، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ، تبلغ حوالي 75% من المصريين خاصة مع تقديم عروض جاذبة وتنشيطية للسائحين بأسعار تنافسية من عدد كبير من الفنادق، خاصة فنادق 4 و5 نجوم ما شجع المصريين على قضاء إجازة العيد في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأجنبية من إيطاليا وأوكرانيا والسائحين العرب.

وأوضح أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الفطر في القاهرة والجيزة بلغت حوالي 90% وأغلب السائحين من الأشقاء العرب الذين يفضلون قضاء العيد في القاهرة والجيزة.

ونوه إلى أن نسب الإشغالات في الإسكندرية تبلغ 100% لقربها من القاهرة وعدد من محافظات الدلتا الذين يرغبون في قضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بجماله، كما أن البعض يعتبر قضاء العيد في الإسكندرية فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء المصيف على شواطئ الاسكندرية، أما الساحل الشمالي فوصلت نسبة الإشغالات فيه إلى حوالي 100%.

الأهرامات

أعلن أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، استعداد منطقة الأهرامات لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الجمعة، موضحًا أن هناك تكثيف في عدد أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار لتأمين المنطقة بالكامل.

وأضاف محيي الدين لـ"مصراوي"، أن هناك تكثيفًا في عدد "النبطشيات" لمفتشي الآثار على أماكن الزيارة لتغطية عمليات الوعي الأثري والحفاظ على الأثر، ومنع أي سلوكيات خاطئة تصدر من بعض الزوار، بجانب توجيه مسار الزيارة للجميع للتسهل على الزائرين.

وأوضح أن المناطق الأثرية المتاحة والمفتوحة للزيارة بالهرم، تتمثل في الهرم الكبير وأهرامات الملكات والمقابر بالجبانة الشرقية والغربية ومعبد الوادي في أبوالهول، لافتًا إلى استمرار أسعار التذكر كما هي دون رفع أسعارها وتبلغ للمصريين 20 جنيهًا وللطالب 5 جنيهات.

وكشف محيي الدين، عن وجود زيادة في عدد صرافي التذاكر لتغطية أعداد الزوار المنتظرة خلال العيد وذلك لمنع الزحام والتكدس وتسهيلًا على الزائرين، مع تخصيص صرافيين للسيارات "الملاكي والسياحة"، متوقعًا أن يكون الإقبال أكبر بكثير عن المواسم الماضية وهذا الموسم مبشر ونسبة الإقبال السياحي أكبر بكثير عن غيرها من الأعوام الماضية.

الإسكندرية

أعلن علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، رئيس الغرفة بالإسكندرية السابق، استعداد المحافظة لاستقبال كافة الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هناك أكثر من منفذ سياحي جديد بالمحافظة أبرزهم تطوير لسان "جليم" بالإسكندرية والذي يضم كافيهات ومطاعم جديدة بالتزامن مع موسم الصيف.

وأكد المانسترلي لـ"مصراوي"، أن المحافظة تتجمل بدهان وطلاء الطرق والكباري والأرصفة وإزالة القمامة ورصف الطرق غير السليمة استعدادًا للموسم وبطولة أمم إفريقيا الشهر الجاري، لافتًا إلى أن كافة الشواطئ جاهزة بـ"الشمسيات والكراسي" لاستقبال الزائرين.

وأوضح أن الحجوزات في المدينة تقترب من 100% خلال إجازة عيد الفطر وليس هناك غرف خالية وكل عام الإسكندرية تمتلئ على آخرها بالزائرين، بالإضافة إلى أن الموسم الحالي يتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية وكافة الفنادق حجزت.

مرسى علم

قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن نسبة الإشغالات السياحية في مرسى علم مرتفعة للغاية، ووصلت نسبة الحجوزات في الفنادق والمنتجعات السياحية لـ100% وفنادق كثيرة أعلنت عدم وجود غرفة خالية بالمرة ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل منذ ثورة يناير 2011 وتعتبر المرة الأولى التي تصل فيها نسبة الحجوزات لهذه النسبة الكبيرة.

وأوضح أن المدينة أصبحت تحظى بنصيب كبير من المصريين ووصلت لـ40% بري، ووصلت نسبة الأجانب 60% طيران من جنسيات مختلفة لتصبح الجنسيات الأول قدومًا على مرسى علم من دول إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا، بجانب الجنسيات العربية لكنها بسيطة تأتي من مدينة القاهرة.

ونوه إلى أن المدينة تحظى بنسبة 95% من الجنسيات الأجنبية عن طريق "الطيران الشارتر"، متوقعًا أن يكون موسم الصيف الجاري الأفضل منذ سنوات كثيرة، لافتًا إلى أن الفنادق والقرى والمنتجيعات السياحية بدأت الموسم الجاري بعمل صيانة وتجديد ونظافة للغرف بسبب إقبال السياحة عليها بعد سنوات العجاف التي مرت بها السياحة المصرية.

أسوان

أعلن خيري حسن رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، استعداد مدينة السحر والجمال لاستقبال كافة الزائرين خلال أيام العيد، لافتًا إلى أن مدينة أسوان تظل هي الوجهة الثقافية الأولى للسياح الأجانب، في ظل توقف السياحة النهرية للأسف دون سبب معلن.

ونوه خيري لـ"مصراوي"، إلى أن أسوان ليست مثل باقي المدن الساحلية "شرم والغردقة" في الإقبال خلال الصيف خاصة في الأعياد والمناسبات لكنها تظل قبلة السياحة الثقافية على مدار العام، والسياحة خلال إجازة العيد ضعيفة سواء سياحة مصرية أو عربية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن السياحة الأجنبية جيدة خاصة في الطيران الشارتر" الإسباني" الذي يبلغ طائرتين أسبوعيًا ويتضاعف خلال هذا الموسم، بجانب "الشارتر الدنماركي والفرنسي" وبداية الموسم السياحي سيبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى مجئ "شارتر" من الأقصر إلى أسوان والعكس عن طريق السياحة النهرية أو الطيران.

الأقصر

وكشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن وصول نسبة السياحة الأجنبية لـ 30% رغم ارتفاع درجات الحرارة، ومعروف أن شهري مايو ويونيو من كل عام ضعيف في الحركة السياحية لكن يظل هذين الشهرين هذا العام أفضل بكثير من الأعوام الماضية، متوقعًا أن يكون الموسم أفضل عن الماضي وتصل نسبة السياحة فيه إلى 40%.

وتابع عجمي لـ"مصراوي": "هناك طيران شارتر إسباني وياباني، ويوجد استعدادات لحفل الأوبرا في شهر أكتوبر المقبل ونتوقع أن يكون موسم رائعًا لم يحدث من قبل ونحمد الله أن السياحة بدأت تتعافى بقوة وربنا يحمي مصر".​