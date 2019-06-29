متحدث الرئاسة يكشف أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين

كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة مصر في قمة (مجموعة العشرين) التى اختتمت أعمالها اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة أوساكا اليابانية، جاءت لأهمية دورها المحوري الكبير في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وحوض البحر المتوسط بشكل عام.

وقال متحدث الرئاسة - في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) من اليابان- إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وما لأفريقيا من أهمية كبيرة حاليا، كانا من ضمن أسباب مشاركة مصر في هذه القمة.

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة جاءت لعرض وجهة النظر المصرية، ومن ثم إفريقيا، إزاء الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال قمة العشرين، الذي تميز بتناوله موضوعات وملفات مهمة.

وحول لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقب وصوله لمدينة أوساكا، أشاد متحدث الرئاسة بالعلاقات المصرية اليابانية، مؤكدا أنها "عريقة وتاريخية"، لافتا إلى أن مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني تناولت مسيرة العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه بالمجالات التي تتعاون فيها القاهرة وطوكيو، وقال إن إسهامات اليابان كثيرة ومتعددة في مختلف المجالات، منها التعليم والصحة وغيرها.

وحول لقاءات الرئيس السيسي بعدد من الزعماء والقادة المشاركين في القمة، أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الاجتماعات الدولية (قمة العشرين) تمثل فرصة سانحة لعقد العديد من اللقاءات مع الزعماء المشاركين، منوها إلى أنه تم إجراء العديد من اللقاءات من بينها لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وغيرها من اللقاءات.

وأضاف أن هناك قاسما مشتركا في هذه اللقاءات، وهو الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة التي ساهمت في الحفاظ على الدولة المصرية والتحول الاقتصادي في مصر، لافتا إلى أن من بين أهداف هذه اللقاءات هو جذب المزيد من الاستثمارات لمصر والتعرف على فرص الاستثمار.

ووصف لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بأنه كان "لقاءً وديا للغاية"، يعبر عن متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنه تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.