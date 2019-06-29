جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

القاهرة - أ ش أ:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة أميرة عطية محاولة تهريب هواتف محمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب السودانيين القادمين من الخرطوم، وبتفتيش أمتعته الشخصية تم العثور على 15 هاتفا محمولا ماركة "آيفون".

وأشار إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.