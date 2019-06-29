رئيس "الصوت والضوء" يكشف عن خطة جديدة لتطوير العروض

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف محمد عبدالعزيز، رئيس مصر للصوت والضوء الجديد، عن خطة لتطوير عروض الصوت والضوء وضم مواقع أثرية جديدة، بالتعاون مع وزارة الآثار، لافتا إلى استكمال الجهود السابقة للشركة، والتي حققت نجاحات واسعة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات لمصراوي اليوم، إن الخطة الجديدة المرتقبة تضم دراسة ضم مواقع أثرية تاريخية لعروض الصوت والضوء وإدراجها مع البرامج السياحية لتنميتها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بإضافة اللغة الصينية للعروض في منطقتي الهرم والكرنك، على أن يتم تعميمها خلال الشهرين المقبلين على باقي المناطق الأخرى، لافتا إلى أن التفكير في إضافة لغات أخرى للعروض في ضوء المتاح من الإمكانيات.

وأضاف: إضافة مناطق أثرية أخرى للعروض تأتي هدية للمصريين الذين من حقهم معرفة إرث أجدادهم ومواقع بلدهم بصورة لائقة، وفي نفس الوقت إبراز عظمة الآثار والحضارة المصرية بشكل يتنانسب معها، حيث أن مشرع أعمال الترميم في شارع المعز لم تظهر إلا بعمل الإضاءة اللازمة لها.

ونوه إلى أن أهم المواقع التي سيتم العمل عليها لإضافتها للصوت والضوء تتمثل في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، بجانب مواقع أثرية أخرى، ويرجع ذلك إلى الإمكانيات والموارد والتمويلات المتاحة وكيفية التعاون مع الجهات الخارجية ومع وزارة الآثار، واحتياجات الوزارة في نفس الوقت، مؤكدا أنه سيكون هناك دمج بين الشركة والوزارة لرؤيتها المستقبلية.

وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الآثار؛ للاستماع إلى رؤيتهم حول خطة التطوير ومحاولة كسب خبراتهم وبحث احتياجاتهم واحتياجات الشركة طبقا للإمكانيات المتاحة لتطوير عروض الصوت والضوء.

كانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، أصدرت مؤخرا، قرارا بتعيين محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية، في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، خلفا لسامح سعد الرئيس السابق، والذي تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، خلفا لرشاد رفاعي.