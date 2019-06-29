أول تعليق من وزيرة السياحة بعد رفع ألمانيا حظر السفر عن طابا

القاهرة - أ ش أ:

أعربت وزيرة السياحة، عن ترحيبها بقرار ألمانيا رفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأوضحت الوزيرة - في تصريحات خاصة - أن القرار الألماني سيساهم بشكل كبير في زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام، وجنوب سيناء على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن القرار يعد خطوة إضافية نحو استعادة السياحة المصرية لقوتها، وتأكيدا على مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.

وكان سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبد العاطي، أعلن رفع ألمانيا الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأضاف عبد العاطي أن وزاره الخارجية الألمانية أدخلت بالأمس ، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، لافتا إلى أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقة جنوب سيناء ، لاسيما بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينه شرم الشيخ.

وأوضح "عبد العاطي" أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية تعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين الأعوام الأربع الأخيرة وبصفه خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية وأخرها اجتماع الأمس في مدينة أوساكا اليابانية بين الزعيمين على هامش قمة مجموعه العشرين.

كما نوه السفير بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده الذي عقد عده لقاءات على هامش بورصة برلين للسياحة في مارس الماضي مع بعض المسئولين الألمان، حيث أسهمت هذه اللقاءات والجهود من جانب وزارة الخارجية والسفارة في برلين ووزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

جدير بالذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقما غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزه الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.