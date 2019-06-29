وكيل الأزهر لطلاب الثانوية: لا مجال للتهاون في تصحيح الامتحانات

كتب - محمود مصطفى:

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم السبت، الامتحانات بمادتي (التوحيد- الصرف).

وقال بيان اليوم السبت، إنه لم يتم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن طلاب الثانوية الأزهرية أثبتوا أنهم على قدر التحديات والمسوؤليات المطروحة على عاتقهم، وهذا واضح من التزامهم بالتعليمات، كما أن التقارير الواردة من قطاع المعاهد أثبتت حالات غش محدودة طوال فترة الامتحانات ولم تؤثر على سير الامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر أن التصحيح سيراعي فيه مصلحة الطالب، مبينًا أن التصحيح سيبدأ يوم الثلاثاء القادم، موجهًا رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية "أننا معكم ونقف بجانبكم، ولن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في عملية التصحيح، فمصلحتكم ومستقبلكم بيد أمينة".

وشارك في امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

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