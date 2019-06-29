الزراعة: تحصين 728 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 728 ألفا و463 رأس ماشية بينهم "442 ألفا و477 بقرة، 250 ألفًا و849 جاموسة، 33 ألفا و119 غنما، و2018 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.

وقال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، لمصراوي، إن وحدة الطب الوقائي اتخذت كافة الإجراءات الخاصة لمواجهة الحمى القلاعية، من خلال اكتشاف البؤر المصابة، موضحًا أن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أن المرض له 7 أنواع وينقسم إلى 3 أشكال، ويتم استخدام الأمصال حسب كل حالة.

وأكد صعوبة تحديد أعداد الماشية التي سيتم تحصينها بسب حالات الولادة الجديدة، مشيرًا إلى أن المستهدف تغطية 100% من الماشية بكافة أنواعها.

وناشد محمد عطية، أصحاب الماشية، أهمية التعاون مع لجان التحصين والإفصاح عن كافة الأعداد، محذرًا من التهاون في التعامل مع المرض.

كما أكد الدكتور خالد مرسي، مدير الطب الوقائي، تخصيص الخط الساخن 19561 لتلقي شكاوى المربيين، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن، وعدم اختلاط الحيوانات المصابة بالسليمة حتى لا تنتقل العدوى.