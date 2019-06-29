  • عاجل:مباشر أمم أفريقيا.. الكاميرون 0-0 غانا.. حارس النجوم السوداء يتألق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أجهزة طبية وأدوية

    06:48 م السبت 29 يونيو 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أجهزة طبية وأدوية

    احباط تهريب أجهزة طبية وأدوية

    كتب - طه عبيد:
    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولتي تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من دبي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 750 دعامة للكبد تستخدم في عمليات الوريد البابي و11 جهاز حقن.
    وأضاف المصدر، أنه تم أيضا الاشتباه في راكب أخر قادم من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 870 شريط أدوية بيطرية.
    وأشار إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

    تهريب أجهزة طبية جمارك المطار مطار القاهرة

    الخبر التالى:

    "مستقبل وطن": 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الأمة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان