رئيس المعاهد الأزهرية: ارتفاع أعداد الناجحين بالعينات العشوائية للثانوية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح العينات العشوائية في بعض المواد الخاصة بطلاب الثانوية أظهرت ارتفاعا في نسب النجاح، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 94% في بعض المواد.

وقال خليل - في تصريحات خاصة اليوم السبت - إنه مراعاة لمصلحة الطلاب تم توجيه كافة المصححين إلى العمل لصالح الطالب والتيسير عليه في كل الأحوال ، وذلك خلال أعمال التصحيح الشاملة التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أنه لا توجد حالات غش ملحوظة طوال فترة الامتحانات بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة ولوجود نماذج "البوكليت" التي تنعدم معها عملية الغش، وجميع الامتحانات مرت بسلام،موضحا أنه تم توفير 10 مراكز على مستوى الجمهورية للمصححين للتيسير عليهم مع توفير أماكن جيدة للتهوية.

واختتمت امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم وقد أداها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، منهم 103 آلاف و67 طالبا في القسم الأدبي، و51 ألفا و887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.