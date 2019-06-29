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    أبوشقة: 30 يونيو وجه آخر لثورة 1919

    04:39 م السبت 29 يونيو 2019
    أبوشقة: 30 يونيو وجه آخر لثورة 1919

    المستشار بهاء أبوشقة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال المستشار بهاء أبوشقة ، رئيس حزب الوفد، إن ما حدث طيلة السنوات السابقة كان بمثابة ثقة وعزيمة للمصريين للوصول لهدف، وأن مصر كانت شبه دولة وقت حكم الإخوان.

    جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها الحزب بحضور عدد من قياداته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

    واشار إلى أن هدف المصريين من ٣٠ يونيو أن نكون أمام دولة عصرية ديمقراطية، مضيفا أن ٣٠ يونيو وجه آخر لثورة ١٩١٩.

    وتابع أن ثورة ١٩ أسست الدولة بتحريرها من محتل، وجاءت ٣٠ يونيو لتحرر الدولة من نظم أخرى الجميع يدرك خطورتها.

    بهاء أبوشقة حزب الوفد ثورة 30 يونيو ثورة 1919

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