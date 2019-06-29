أبوشقة: حالة الطواريء للأمن وليست للتضييق

كتبت ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر كانت أمام حدود مفتوحة طيلة السنوات الماضية، ولكن الدولة كانت ترصد أي محاولة اختراق في فيمتو ثانية، موضحا أن من إنجازات ٣٠ يونيو هو حماية الحدود المصرية. بحسب تعبيره,

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الحزب بحضور عدد من قياداته، اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.



وتابع أبوشقة أن حالة الطواريء السارية حاليا لم يشعر بها أحد، فهي ليست للتضييق بل للأمن، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت 30 يونيو شهدت أعمال فوضى عديدة..

وأشاد بعدد من الإنجازات التي أعقبت ثورة ٣٠ يونيو منها كوبري روض الفرج والذي دخل موسوعة جينز، وكذلك ما حدث من تنظيم مصر لبطولة أفريقيا، مشيدا كذلك بالاحتياطي النقدي المصري، كونه أحد النتائج الهامة لـ30 يونيو.