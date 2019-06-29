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    النقل: تنفيذ مشروعات بـ1.8 مليار جنيه في مجال النقل البحري

    04:25 م السبت 29 يونيو 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أعلنت وزارة النقل الانتهاء من تطوير عدد من الموانئ البحرية ومنها ميناء البحر الأحمر والإسكندرية والدخيلة ودمياط، بإجمالي تكلفة للمشروعات المنفذة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

    موانئ البحر الأحمر

    - افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه تضمن (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1.3 مليون راكب/سنة - ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة/سنة - ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة/سنة - تطوير البنية التحتية والمرافق).

    - افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه تضمن (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب/سنة - تطوير الرصيف البحري ليصل طوله إلى 345 مترًا - إنشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة - مبنى إداري جديد - تطوير البنية التحتية والمرافق).

    - افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (المرحلة الأولى والثانية) بتكلفة 280 مليون جنيه تضمن (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1.7 مليون راكب/سنة - إنشاء ساحة انتظار للشاحنات).

    - إنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه.

    - رفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.

    - إنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 61.6 مليون جنية.

    مينائي الإسكندرية والدخيلة

    - تكريك الممر الملاحي للميناء لزيادة العمق التصميمي إلى 15.5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه.

    - إنهاء صيانة وتجديدات كوبري باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه.

    ميناء دمياط

    - تكريك الممر الملاحي إلى عمق 16م وحوض الميناء إلى عمق 15م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور في صناعة السفن.

    - إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترًا وعمق 12 مترًا بتكلفة 142 مليون جنيه.

    - إنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90م وعمق 8م بتكلفة 11 مليون جنيه.

    - بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بقوة شد (60 طنًا و25 طنًا) بتكلفة 200 مليون جنيه.

    النقل البحري وزارة النقل تطوير الموانئ البحرية ميناء البحر الأحمر ميناء الإسكندرية

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