البابا تواضروس يهنيء السيسي والشعب المصري بثورة يونيو

كتب-إسلام ضيف:

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقال تواضروس في تهنئته: "يطيب لي أن أهنيء سيادتكم، والشعب المصري كافةً، بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بالذكرى السادسة، لثورة الثلاثين من يونيو تلك الثورة الشعبية التي حافظت على بلادنا من التمزق والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة والتي مهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات".

وأكمل: "نصلي إلى الله أن يهبكم الحكمة في قيادة مصر نحو آفاق المستقبل لمزيد من النمو والازدهار لشعبنا الأبي الوفي".

