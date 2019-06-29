النقل: إنشاء 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدة بتكلفة 30 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، وذلك حتى يونيو 2019.

وقالت الوزارة، إن هذه المشروعات نفذتها هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن أهمها كباري (سندوب - دمنهور - التوفيقية - قوص - دهشور - فوكة - كباري طريق السويس الصحراوي).

كما طورت الوزارة من شبكة الطرق الحالية، والتي شملت مجموعة من من المشروعات على مختلف المحاور، ومنها إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 5000 كم وتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهم هذه الطرق:.

- ازدواج طريق (سوهاج - قنا) الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه.

- إنشاء الطريق المزدوج (المحلة - كفر الشيخ) بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه.

- إنشاء الطريق المزدوج (طنطا - كفر الشيخ) بطول 34 كم وتكلفة 500 مليون جنيه.

- إنشاء حارة ثالثة بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كم وتكلفة 195 مليون جنيه.

- إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطي) بطول 65 كم وتكلفة 214 مليون جنيه.

- ازدواج الطريق الزراعي (بني سويف - المنيا) في المسافة من بني سويف حتي سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كم وتكلفة 146 مليون جنيه.

- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد بطول 30 كم وتكلفة 192 مليون جنيه.

- ازدواج طريق (مغاغة - العدوة) بطول 24 كم وتكلفة 102 مليون جنيه.

- رصف طريق (أسوان - أبو سمبل) بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه.

- رصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 مليون جنيه.

- رصف طريق (نخل - التمد) بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق (أسيوط - الخارجة) من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه.

- رصف طريق (كوم أمبو - ادفو) بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق (طابا - نويبع) بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.