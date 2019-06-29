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    "البيئة": ربط 66 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

    12:21 م السبت 29 يونيو 2019
    "البيئة": ربط 66 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

    منشأة صناعية

    كتب- محمد نصار:

    عاين فريق عمل الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بوزارة البيئة، الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته والانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من مداخن الشركة.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إنه تم التأكد من جودة ومطابقة البيانات لأجهزة الرصد مع الأسس والقواعد الموضوعة من جهاز شئون البيئة بهذا الشأن.

    ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، من خلال استخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

    وأعلنت وزارة البيئة، أنه بهذا الربط وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 66 منشأة تمثل 274 مدخنة.

    منشأت صناعية الانبعاثات الصناعية وزارة البيئة إنتاج الإثيلين الربط الإلكتروني

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