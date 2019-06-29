محافظة القاهرة: تسكين 76 أسرة بروضة السيدة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع روضة السيدة زينب والتي تجري الأن على قدم وساق، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسكين 76 أسرة، ويجري نقل باقي المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدي، إلى وحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحيق الاستقرار للمواطنين.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم السبت، إن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة نجحت بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات في تحويل منطقة تل العقارب (سكن غير ملائم) التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريبًا في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية.

ووجه المحافظ، بأن تجري أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية في كافة المشروعات التي تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أي أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.